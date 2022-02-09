Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус дал интервью нардепу от партии Петра Порошенко Владимиру Арьеву. Чаус впервые публично рассказал о том, как его похищали из Молдовы и вывозили в Украину.

Впрочем, имен своих похитителей Чаус не назвал. И в целом рассказал об обстоятельствах своего похищения довольно туманно.

Однако сам по себе факт того, что Чаус дал интервью не кому-нибудь, а соратнику Петру Порошенко, очень показательный.

Чаус был “ручным” судьей экс-президента и мог стать ценным свидетелем против Порошенко, который организовал его вывоз в Молдову по поддельным документам в 2016 году, чтобы спрятать его там от следствия по делу о взятке. Там Чаус и провел последние пять лет, пока в апреле 2021 года его не похитили из Кишинева. По данным молдавских следователей, к этому причастны украинские спецслужбы.

Когда Чаус объявился в Украине в одних трусах в Винницкой области прошлым летом, его взяла под защиту СБУ. До последнего времени он находился под круглосуточной охраной, но на днях суд изменил ему меру пресечения. Чаус внес залог и освободился от охраны СБУ.

А теперь, судя по всему, Чаус вернулся в "обойму" Порошенко. И старая история с его вывозом в Молдову в 2016 году фактически обнулена. Сейчас устами Чауса раскручивается совсем другое дело - уже не против Порошенко, а против Зеленского. Который, вероятнее всего, отдал приказ о похищении Чауса из Молдовы.

И сегодняшнее интервью - только начало.

“Некоторые детали, как например, фамилии лиц, похищавших и удерживавших Чауса, будут обнародованы позже. Могу сказать, что в этой истории было задействовано высшее руководство спецслужб, задачей которых было выбить показания на политических оппонентов и неудобных лиц для Зеленского”, - заявил Арьев. И добавил, что ему известны и места, где удерживали Чауса, и имена тех людей, которые это делали.

“Страна” посмотрела интервью Чауса и проанализировала его.

Похитителей не видел, но запомнил машины “БМВ”, “Пежо” и “Тойота”

Арьев проговорил с Чаусом 20 минут. Судя по обстановке, интервью записывалось в квартире Чауса, в детской комнате.

Диалог с судьей Арьев начал с вопроса - кто вывозил Чауса из Молдовы и видел ли он их лица?

Судя по рассказу Чауса, похитителей в Кишиневе было трое. Они несколько раз по дороге меняли машины, а затем их сменили другие люди. При этом, как утверждает судья, их лиц он не видел - они были в масках. Зато Чаус хорошо запомнил марки нескольких автомобилей, на которых его вывозили из Молдовы.

“Это были люди в черной одежде, с масками на лице. Побили меня возле спортзала, затащили в автобус, положили на пол. Потом я видел, что они сорвали с меня сумку, выбросили ее. Потом связали руки за спиной и вывезли. Потом пересадили в другой автомобиль, темного цвета. Это был или “БМВ” старой модели, или “Мерседес”. Там они положили меня на пол пассажирского сидения, и второй человек сел мне на голову и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, он бил меня кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось минут 20-30”.

Потом уже за Кишиневом Чауса опять пересадили в другую машину - по словам Чауса, “похожую на “Пежо”. Его связали и сделали ему укол и снова куда-то увезли. Дорога заняла часа полтора-два.

“Я спросил, куда мы едем - в Румынию или Приднестровье? Сказали, что в Румынию. Я пытался сбежать. Когда я начинал двигаться, били по голове. А когда я уже начал освобождать руки, дали еще один укол”, - рассказывает Чаус.

Что ему вкололи, Чаус не говорит, но отмечает, что после этих препаратов Чаусу стало сложно двигаться. Поэтому он прекратил попытки освободить руки и сбежать.

В итоге машина с Чаусом и его похитителями остановилась в каком-то овраге в глухом месте - как предполагает Чаус, это было место недалеко от границы.

Часа полтора они пробыли там. По мнению Чауса, они ждали звонка от кого-то.

Наконец звонок раздался. Чауса вывели из машины, надели мешок на голову, а руки связали сзади пластиковой петлей. И снова пересадили в другой автомобиль.

“По ощущениям, это был автомобиль “Тойота”, дизель”, - снова поражает памятью на машины Николай Чаус.

Во время похищения Чаусу серьезно ранили руку. Судья вспоминает, что из нее текла кровь, а кожа была разорвана “до мяса”. Один из похитителей заклеил рану пластырем.

После этого Чауса привезли к берегу реки, посадили в лодку, и перевезли через реку, где ему сказали "Вітаємо на рідній українській землі".

Мешок на голове и детские крики

По территории Украины Чауса везли на машине в течение около 7 часов. В итоге его привезли в помещение с большими железными воротами, похожим, по его описанию, на гауптвахту (то есть - в некую военную часть). Там был стол из металлических уголков, прикрепленный к бетонному полу, кровать, тоже привинченная к полу, и стул. Там ему дали обезболивающее, зашили руку, покормили. Его продержали в этом помещении 2-3 дня.

После этого его опять перевезли в новое место, до которого они добирались около полутора часов.

Следующие 2-3 месяца Чаус провел в мешке на голове и в наручниках, пристегнутых к кровати. Ему снимали их, только когда выводили в туалет. Мешок с его головы, по словам Чауса, не снимали даже ночью.

Снимали мешок с Чауса лишь тогда, когда заставляли его записывать видео - видимо, речь о тех обращениях Чауса, которые выкладывали на специально созданном Телеграм-канале. При этом похитители (иногда с Чаусом был один человек, иногда двое) надевали маски.

Однако на вопрос Арьева, сможет ли он идентифицировать этих людей, Чаус уверенно ответил: “Думаю, что смогу”.

Судя по рассказу Чауса, его держали в некоем подвале. “Сверху был звук как в котельной, будто постоянно работал мощный двигатель", - описывает он нахождение в плену.

После этого, его перевезли на новое место, где над ним были звуки ремонта и детские крики. Т.е. это был, вероятно, подвал некоего общежития.

“В подвале работала вытяжка, было слышно, что рядом находится столовая, запах еды”, - отметил Чаус.

Первые 50 дней его кормили только вареными пельменями и жареными яйцами, разрешая лишь лежать без движения. Здоровье Чауса стремительно из-за этого ухудшалось, у него начал пропадать слух. Тогда ему привели врача, который назначил ему лекарства, и после этого его стали кормить лучше.

“Сначала два человека сидели у моей кровати, к которой я был пристегнут, автоматами щелкали. А потом, видя, что я не буйный, оставили одного. И каждое утро после этих жареных яиц спрашивают: “Ну, как ты спишь? Нормально спишь?” Да я, говорю, сплю, но у меня уши затекли гноем и я плохо слышал, как они “хлопают”. Мне было все равно”, - сказал Чаус.

Жвачка отбила память

По словам судьи, похитители выпытывали у него, как слушалось дело Корбана и Иванющенко, как часто он бывал у Порошенко в кабинете, давал ли он мне лично указания по телефону.

- А вы были у Порошенко в кабинете? - Спросил у Чауса Арьев.

- Нет, - ответил Чаус. - Ни разу с ним не разговаривал, ни по телефону, ни вживую. Никогда.

То есть, по сути, от Чауса в заточении пытались добиться показаний против Порошенко. Чаус их описал - начиная с дела Корбана, выезда в Кишинев, своей жизни там. Потом похитители приносили ему напечатанные на листах А4 вопросы - их было около 100. И под каждым вопросом требовали поставить свою подпись и ответить - да или нет. Вопросы касались в том числе Порошенко.

Кроме того, по словам Чауса, похитители в разговорах с ним упоминали Василия Бурбу - экс-генерала разведки, который лишился должности после “вагнергейта”.

“Говорили: нам на Бурбу Василия Васильевича нужны показания. Но я с ним лично не знаком, про Бурбу ничего сказать вам не могу”, - отметил Чаус.

Судья утверждает, что похитители заставляли его “оговорить Порошенко”.

“Сказали: если ты не признаешь, что тебя вывозили из Украины в Молдову на самолете, и что Порошенко лично тебе давал указания засадить Корбана, ты из этого подвала живым не выйдешь”, - говорит Чаус.

Что касается обстоятельств, при которых Чаус шесть лет назад покинул Украину, тут у судьи начались проблемы с памятью из-за… Жвачки. Которой его якобы угостили по дороге.

“Я этого не помню. Когда мы ехали, меня человек, который вез, угостил жвачкой. У меня было такое сонное состояние, я как вареный был, не могу этого вспомнить. Я им это писал. Они говорят: тут неправильно написано. Если тут не будет самолета, за тебя дают уже 800 тысяч - за то, чтобы я не вернулся в Украину вообще. Мы что, говорят, меценаты, что откажемся?”, - рассказывает Чаус.

Понятно, что это объяснение совершенно нелепое. И, таким образом, Чаус показывает, что он не хочет и не будет теперь ничего говорить против Петра Порошенко.

Не боится умереть, но боится попасть в СИЗО

Чаус заявил, что не имеет отношения к тому Телеграм-каналу, который от его имени вели похитители, заставляя делать заявления на камеру.

“Сказали, если не запишешь видео, тут и останешься”, - объясняет Чаус.

Судья согласился сотрудничать с похитителями, по его словам, чтобы “дать своей семье надежду, что он еще дышит”.

При этом тексты, которые Чаус зачитывал на видео, ему писали похитители и заставляли заучивать их на память.

В итоге Чаусу удалось сбежать. Правда, о том, как именно ему это удалось, судья говорит весьма туманно и только в общих чертах.

“Когда они меня вывезли, чтобы убить, я от них убежал. Там очень-очень глухое место. Там даже была приготовлена какая-то площадка (для убийства - Ред.). Ну, убежал я и убежал. А они потом еще двое суток меня искали, чтобы “добить”. Это было в Винницкой области, возле того населенного пункта, где я появился”, - рассказывает Чаус.

Сейчас, впрочем, судья за свою жизнь не опасается. Но отмечает, что живет под постоянным давлением и наблюдением.

Чаус переживает, что его могут попытаться вновь отправить в СИЗО.

“Прошло полгода, не отработаны никакие свидетели по делу, ничего не сделано. О чем это говорит? Если ничего по этому делу не делать, то я считаю, сейчас будут включать рычаги, чтобы закрыть меня в СИЗО. Сейчас суд фактически лишен возможности в ближайшие сроки вынести какое-то решение. А им нужно сказать, что этот человек - преступник, а то, что с ним случилось, не имеет никакого отношения к реальности”, - отметил Чаус.

Сам судья же считает, что его похищение было “искусственно сымитировано”. При этом Чаус уверенно заявляет, что сейчас ему уже ничего не грозит.

“Наверное, на эту ситуацию возлагали надежды определенные политические силы. Но когда вышел “пшик”, решили избавиться от меня. И я считаю, последний этап тех событий 2021 года, в июле месяце, именно с этим связан. Когда они поняли, что я не могу быть на это согласен, решили избавиться. Но я думаю, тех людей, которые бы за мной охотились, сейчас нет в Киеве и Украине”, - заявил Чаус.

Вырезанный фрагмент

В целом же интервью Чауса пока что порождает больше вопросов, чем ответов.

Например, явно бросается в глаза избирательность памяти Чауса. Видно, что он избегает вопросов о том, как он покинул Украину в 2016 году и какую роль в этом играл Порошенко. Он не может сказать, как именно его вывозили в Молдову (мол, не помню), но четко идентифицировал марки всех машин, на которых его вывозили из Кишинева в Украину. Это, как минимум, странно.

В распоряжении "Страны" оказался эксклюзивный фрагмент видео из интервью судьи Чауса, который в обнародованную версию почему-то не вошёл.

На нем Чаус говорит, что от него после похищения из Молдовы под пытками требовали дать показания на днепровского бизнесмена Геннадия Корбана, на заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова и на олигарха Игоря Коломойского.

По показаниям по Корбану понятно - Чаус выносил решение отправить его в тюрьму. По Смирнову тоже - жена Чауса заявляла, что Смирнов был одним из тех, кто организовывал вывоз (в терминологии жены - похищение) Чауса из Украины в Молдову в 2016 году (сам Смирнов это отрицает).

А вот почему украинским спецслужбам, похитившим Чауса из Молдовы, потребовались его показания против Коломойского - очень интересно. Особенно с учётом очень близких отношений Зе и олигарха.

Также интересно, почему этот отрывок вырезал Арьев.