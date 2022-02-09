Нардеп от "Евросолидарности" Николай Арьев 9 февраля опубликовал вторую часть интервью с экс-судьей Николаем Чаусом. В ней Чаус подробнее рассказал о том, как его похищали, держали в Украине в плену, а также - как ему удалось освободиться.

По словам Чауса, при похищении в Молдове его сильно избили, ранили ему руку, и натянули мешок на голову. С мешком на голове Чаус проводил большую часть времени. Снимали мешок, лишь когда надо было записать видео, при этом похитители одевали маски. Последствии Чауса, по его словам, привезли к берегу реки, посадили в лодку, и перевезли через реку, где ему сказали "Вітаємо на українській землі".

Чаус также рассказал, что по территории Украины его везли на машине в течение около 7 часов. В итоге его привезли в помещение с железными воротами, похожим, по его описанию, на гауптвахту (то есть - в некую военную часть). Там был стол из металлических уголков, прикрепленный к бетонному полу, кровать и стул. Его держали в этом помещении 2-3 дня.

После этого его перевезли в новое место. Следующие 2-3 месяца Чаус провел в наручниках. Ему снимали их только когда выводили в туалет.

"Сверху был звук как в котельной, будто постоянно работал двигатель", - описывал он нахождение в плену.

После этого, его перевезли на новое место, где над ним были звуки ремонта и детские крики. Т.е. это был, вероятно, подвал некого общежития.

Первые 50 дней его кормили только вареными пельменями и жареными яйцами, разрешая лишь лежать. Здоровье Чауса стремительно из-за этого ухудшалось, и ему привели врача, который назначил ему лекарства и после этого его стали кормить лучше.

Похитители, по словам Чауса, интересовались его связями с Порошенко и требовали дать против него показания.

Также Чаус заявил, что не имеет отношения к телеграм-каналу, который появился во время его пребывания в плену. Видео с обвинениями против Порошенко записывать его заставляли под угрозой смерти. Также требовали показания на бывшего главу разведки Василия Бурбу.

Чаус уверен, что смог сбежать, когда его вывезли убивать. Его увезли в некое глухое место в Винницкой области. После того, как он сбежал, его еще 2 дня искали.

Сейчас Чаус не боится за свою жизнь. "Просто я не вижу реальных действий. Прошло полгода и не отработаны никакие свидетели по делу, ничего не сделано. О чем это говорит? Если ничего не делать, значит, будут включаться рычаги, чтобы закрыть меня в СИЗО", - говорит Чаус.

Ситуацию с публикацией интервью Николая Чауса комментирует Telegram-канал "Политика Страны":

"История с Чаусом - это грандиозный провал Зеленского. Фактически сейчас судья вернулся в обойму Порошенко и Грановского, где он и был ранее, вынося по их заказу судебные решения. И потом они же его по поддельным документам вывезли в Молдову, чтоб спрятать там от следствия по делу о взятке.

Он был бы действительно ценным свидетелем против Порошенко. И в начале 2021 года дело шло к его экстрадиции в Украину.

Но все перечеркнул Зеленский, отдав приказ о его похищении. Тогда Зе, после беспредельных (и поддержанных США) санкций СНБО против телеканалов, уверовал в свою безнаказанность. И в то, что ему позволено идти по беспределу. Потому и дал команду похитить Чауса.

И теперь, когда Чаус вновь попал в руки Порошенко и рассказывает обстоятельства похищения, все прежние события, связанные с вывозом в Молдову фактически обнулены. Теперь будет раскручиваться совсем другое дело - уже не против Порошенко, а против Зеленского".

Напомним, ранее мы подробно писали, что рассказывал Чаус о похищении.

Также "Страна" разбиралась, почему бывший судья Чаус вышел на свободу и даст ли он показания на Зеленского.