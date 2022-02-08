Экс-судья Николай Чаус, выполняя решение ВАКС от 1 февраля, внес залог в размере 718 тысяч гривен, чтобы выйти из-под домашнего ареста.

Об этом во вторник, 8 февраля, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на неназванного представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Залог внесен", - сообщили журналистам в ведомстве.

По предварительной информации, залог был внесен вчера, 7 февраля.

Чаус должен был внести залог в течение пяти дней после принятия судом соответствующего решения. Он находился под круглосуточным домашним арестом с августа прошлого года, когда он объявился в Украине после похищения в Молдове.

1 февраля суд назначил Чаусу залог в размере 717 900 гривен. После внесения залога на Чауса будет возложен ряд обязанностей, в частности - воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – два месяца.

Ранее мы писали, что народный депутат от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Владимир Арьев взял интервью у судьи Николая Чауса, которое ранее анонсировал бывший генеральный прокурор Украины и соратник Порошенко Юрий Луценко. В ходе беседы Николай Чаус рассказал, как его вывозили в прошлом году из Молдовы с мешком на голове и делали ему уколы.