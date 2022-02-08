Источник "Страны" в окружении Николая Чауса подтвердил, что Чаус внес залог суммой 717 900 гривен. Экс-судья уже не находится под круглосуточным домашним арестом с того момента, как на прошлом судебном заседании ему изменили меру пресечения. Что касается охраны СБУ, по словам источника, ее с Чауса действительно сняли.

Следующее заседание суда по делу Чауса, как сообщил источник "Страны", состоится в понедельник, 21 февраля.

Напомним, 1 февраля суд назначил Чаусу залог в размере 717 900 гривен. Бывший судья должен был внести залог в течение пяти дней после принятия судом соответствующего решения. Он находился под круглосуточным домашним арестом с августа прошлого года, когда он объявился в Украине после похищения в Молдове.

Еще в августе прошлого года Николай Чаус, во время заседания по избранию ему меры пресечения рассказал, что его похитили и хотели убить, а выжил он благодаря тому, что ему удалось сбежать и добровольно явиться в СБУ.

Также мы писали, что ранее в интервью для нардепа "Евросолидарности" Арьева Николай Чаус детально рассказал, как его похищали из Молдовы.