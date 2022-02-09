Экс-судья Николай Чаус в интервью для соратника Порошенко народного депутата от "Евросолидарности" Владимира Арьева рассказал, что от него требовали дать показания на днепровского бизнесмена Геннадия Корбана, на заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова и на олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующий отрывок из интервью оказался в распоряжении "Страны", в обнародованную версию он не вошел.

"Хотели показания на Смирнова, на Корбана, на Коломойского, на молдавских политиков", - рассказал Чаус.

Новую информацию из интервью Чауса прокомментировал Тelegram-канал "Политика Страны":

"По показаниям по Корбану понятно - Чаус выносил решение отправить его в тюрьму. По Смирнову тоже - жена Чауса заявляла, что Смирнов был одним из тех, кто организовывал вывоз (в терминологии жены - похищение) Чауса из Украины в Молдову в 2016 году (сам Смирнов это отрицает).

А вот почему украинским спецслужбам, похитившим Чауса из Молдовы, потребовались его показания против Коломойского - очень интересно. Особенно с учётом очень близких отношений Зе и олигарха.

Также интересно почему этот отрывок вырезал Арьев", - написал телеграмм-канал.

Напомним, в интервью для нардепа "Евросолидарности" Арьева Николай Чаус рассказал, как его похищали из Молдовы.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему бывший судья Чаус вышел на свободу и даст ли он показания на Зеленского.