Бывший президент Украины Петр Порошенко в Киевском апелляционном суде заявил, что давал указания вывезти четыре миллиарда гривен (около 145 миллионов долларов) наличными и золото из Крыма в 2014 году.

Об этом он заявил в ходе заседание по мере пресечения по "угольному делу", пишет РИА "Новости".

"Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом", - сказал он.

Также Порошенко рассказал, кому именно дал такие указания. Речь идет о, на тот момент, главе НБУ Валерии Гонтаревой, министру иностранных дел Арсене Авакове и главе СБУ Василию Грицаку.

Вместе с тем, он заявил, что также звонил президенту России Владимиру Путину, чтобы согласовать с ним свои действия.

"Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была четыре миллиарда гривен, плюс золото, плюс активы украинского национального банка, которые вследствие моей дипломатической работы, преданности своему делу… сотрудников национального банка, блистательной работе милиции и сотрудников СБ были завезены в хранилища национального банка из оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения", - сказал Порошенко.

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