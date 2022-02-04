Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время съезд партии "Удар" в пятницу, 4 февраля, заявил о том, что написал заявление в в партию "Евросолидарность" Петра Порошенко.

Об этом сообщает журналист "Страны".

По словам самого Луценко, 4года он "был беспартийным в силу должности" (речь о генпрокурорстве - Ред.) и спрогнозировал, что "его решение станет определенным сюрпризом для Порошенко".

Напомним, мы писали о том, что сегодня, 4 февраля, в Киеве проходит съезд партии мэра Киева Виталия Кличко "Удар". На нее пришел экс-президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко со своими соратниками.

То, что на съезд "Удара" приехал Порошенко с соратниками, уже дало повод отдельным наблюдателям говорить о создании (а точнее возрождении) их альянса, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"На самом деле никаким сюрпризом это не является. В последний год Луценко вновь сблизился с Порошенко, от которого пытался дистанцироваться после его провала на выборах. Так что это решение вполне ожидаемо. Теперь ждём, кто ещё из бывших соратников объявит о возвращении к "Гетману", - говорится в сообщении.

Также "Страна" информировала о том, что накануне возвращения в Украину Петра Порошенко, который стал фигурантом уголовного дела о госизмене и прокуратура просит суд его взять под стражу, духоподъёмное напутствие экс-президенту дал его соратник Юрий Луценко. Он заявил, что политикам полезно сидеть в СИЗО.