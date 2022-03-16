Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что зеленые коридоры сегодня практически не работали.

"Сегодня не работали коридоры нигде, кроме Мариуполя-Запорожья. Нам удалось спасти около 2 тысяч женщин и детей", - заявила Верещук.

В срыве эвакуации мирных жителей на других направлениях вице-премьер обвинила российские войска. Верещук также добавила, что сегодня ВС РФ обстреляли колонну гражданских на направлении Мариуполь-Запорожье.

Напомним, что ранее ВС РФ обвинялись в срыве эвакуации жителей Изюма.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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