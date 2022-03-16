Усилия по созданию гуманитарного коридора и эвакуации населения из Изюма сорваны по вине российской стороны. Об этом заявил заммэра Владимир Мацокин.

По его словам, еще с вечера вторника, 15 марта, Харьковская областная военная администрация и лично губернатор Олег Синегубов договорились о гуманитарном коридоре и эвакуации населения.

"Изюмский городской голова Валерий Марченко и все мы сформировали колонну автобусов, подготовили гуманитарную помощь разнообразного характера (вода, детское питание, консервы, хлеб…). Но гуманитарный конвой, который в обратном направлении должен был эвакуировать изюмчан по вине российской стороны, был сорван. Согласие на него не предоставлено. Колонна не двинулась", - сообщил Мацокин в соцсети.

Также он высказал надежду, что в ближайшее время ситуация изменится и люди получат долгожданную помощь.

Напомним, на сегодня пока не согласован ни один маршрут гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев.

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