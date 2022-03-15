В сети появились кадры размещения жителей Мариуполя, которым удалось вырваться из города в рамках организованного "зеленого коридора".

Соответствующие видео опубликовал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, переселенцы наконец получили возможность приехать в Запорожье на собственном транспорте.

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