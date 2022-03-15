На двадцатый день войны России с Украиной стало очевидно, что наиболее приоритетными направлениями вторжения ВС РФ кроме Мариуполя, Харькова и Киева является южный вектор – Одесса. При этом Николаев стал естественной преградой для планов россиян – высаживать морской десант под Одессой, оставляя Николаев в тылу, нет смысла.

"Страна" побывала в Николаеве и посмотрела, что сейчас происходит на этом рубеже обороны.

Обстановка в Николаеве

Николаев стал для российских войск трудной преградой – помимо мощной оборонительной группировки ВСУ, расположенной на его рубежах, географическое положение играет в плюс украинским войскам. При помощи армейских понтонов Южный Буг, на берегах которого расположен город, широкую реку не преодолеть.

В самом Николаеве к воздушным тревогам и периодическим обстрелам со стороны Херсона, давно привыкли. По ночам, конечно, действуют довольно строгие ограничения помимо стандартного комендантского часа – они касаются прежде всего светомаскировки. Прилетает в жилые районы довольно много и часто – российские военные стреляют из ствольной артиллерии и минометов. Наиболее страдает от прилетов мин и снарядов Ингульский район Николаева.

Например, на улице Космонавтов снаряд прилетел ночью прямиком во второй пролет многоэтажного дома – жителей уберегло лишь то, что попадание было в лестничный пролет. Но по факту почти половина жильцов моментально лишились жилья, так как рамы вместе с дверями, а кое-где и межкомнатные стены просто рухнули.

Наиболее тяжкий прилет случился позавчера утром – снаряд с российских позиций убил девять обычных николаевцев, которые стояли на остановке маршрутки "Ателье". А в николаевских роддомах женщины во время воздушной тревоги уже рожают в специально оборудованных подвалах под учреждениями.

Также регулярно прилетает и в другие районы, но тут уже срабатывает "ответка" украинской артиллерии и ПВО.

Воздушные тревоги и канонада происходят в Николаеве и днем. Впрочем, горожане уже привыкли и вой сирены в основном игнорируют. Например, сегодня воздушная тревога началась около 10 утра, но это не заставило свернуться стихийные уличные базарчики и прятаться людей из гигантских очередей под отделениями Привата и возле банкоматов.

Продовольствие на исходе, а николаевцы - без работы

Сам город на первый взгляд пустынный и безлюдный. Большинство магазинов закрыты, работают лишь основные сетевые супермаркеты вроде АТБ и Велмарта. Однако даже они закрываются рано, еще до наступления комендантского часа. В супермаркетах – полупустые полки, но основные продукты есть, их можно купить без очередей.

Молочных продуктов маловато, нет свежего молока, например. Зато есть несколько сортов колбасы, есть замороженные куры и мясо. Картошка, морковь, лук, капуста, свекла - все из чего варят борщ, есть и в сетевых маркетах, и на прилавках уличных торговцев. С полок подчистую смели почти все крупы, кроме экзотического кус-куса, почти все консервы.

Практически пропали сигареты – на кассах их осталось совсем немного, ранее особо не востребованных брендов. Цены на овощи уличной торговли – от 20 до 30 гривен за основные – морковь, картошку, лук. Почти все аптеки в городе закрыты, говорят, что лекарства в них скупили подчистую, когда шли бои за Херсон.

Многие николаевцы остались без работы, а сбережения явно уже подходят к концу – денег не хватит на закупку продуктов в магазинах. Поэтому за гуманитаркой в Николаеве выстраиваются огромные очереди. Раздачей продуктов занимаются отделения Новой Почты – сюда волонтеры подвозят продукты. Впрочем, гуманитарки часто уже не хватает – например, при нас раздавали по три банки консервов на руки. Однако и это закончилось за час – остальным желающим получить продукты, пришлось уйти ни с чем.

Некоторые николаевские волонтеры жалуются, что не все транспорты с помощью доходят до цели.

"В трудные времена тут же появились крысы, которые …здят помощь целыми фурами. Например, наш волонтерский центр договорился о бесплатной поставке для раздачи жителям Николаева девяти фур продуктов из Одесской области и Западной Украины. Еще до границы с Николаевской областью какие-то подонки украли половину каравана. А в Николаеве мошенники украли содержимое еще двух фур.

До нас дошло лишь два грузовика с продуктами. Уже узнали кто украл. Как только будет время, доберемся до крыс" - рассказал николаевский волонтер Алексей Н.

Раздача оружия и ситуация на рубежах

Многие мужчины задействованы в обороне Николаева. Уже дважды на улицах мужчинам раздавали оружие – по автомату со снаряженным рожком, плюс два магазина в придачу. Для получения автомата нужно было лишь предъявить паспорт. Многие николаевцы, в том числе и из числа теробороны, этими раздачами остались недовольны, дескать, оружие может попасть не в "те" руки – криминалу или сочувствующим россиянам.

Поэтому раздачу оружия быстро прекратили, хотя говорят, что автоматов было роздано несколько сотен.

Впрочем, несмотря на это, в городе спокойно, преступлений с применением оружия, нет, как рассказали "Стране" источники в полиции.

Военная ситуация вокруг Николаева меняется каждый день. Еще недавно колонна российской военной техники и большое количество пехоты почти добрались до Вознесенска – это на север от Николаева. Если бы у наступающих получился прорыв через Вознесенск и верховья Южного Буга, то Николаев бы оказался почти окружен и у противника появилась бы возможность выйти на трассу Киев-Одесса и далее к Приднестровью, отрезав Одессу и Николаев от центральной части страны.

Но, пропустив российские войска к Вознесенску, ВСУ ударили с флангов по растянувшейся на десятки километров колонне ВС РФ и фактически остановили наступления, а несколько подразделений россиян даже взяли в небольшой котёл.

После этого положение Николаева улучшилось, однако в сводках Генштаба отмечается, что противник продолжает копить силы для возобновления наступления на юге.

Также все в Николаеве следят за ситуацией в Мариуполе, понимая, что осажденный "Марик" оттягивает многие резервы агрессоров на себя. И в случае прекращения обороны в Мариуполе, ВС РФ перебросят под Николаев новые силы, которые были там задействованы.