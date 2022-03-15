Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне Украины только в случае боевых действий на ранее мирной территории. То есть - везде кроме Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в ходе брифинга.

"Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил они не привлекались, потому и сейчас их специально в зону эту никто не направляет. Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия – эти военнослужащие на уровне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и оборонять наше государство с оружием в руках", - сказал Горбач.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские срочники будут получать ежемесячную доплату 30 тысяч гривен во время войны.

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