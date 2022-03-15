Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска развернули части резервов и переходят в контрнаступление "на определённых направлениях".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление", - написал Залужный.





Напомним, ранее в ВСУ озвучили потери армии РФ в Украине.

Также сообщали, о чем утром сообщал Генштаб ВСУ в своей сводке.

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