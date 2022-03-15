Более 13 500 солдат, почти 180 самолетов и вертолетов, сотни танков. В ВСУ озвучили потери армии РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост обнародован в Facebook.
Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:
- личный состав - более 13 500 человек,
- танки - 404,
- боевые бронированные машины - 1279,
- артиллерийские системы - 150,
- РСЗО - 64,
- средства ПВО -36,
- самолеты - 81,
- вертолеты - 95,
- автомобильная техника - 640,
- корабли/катера - 3,
- цистерны с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9.
Ранее мы писали, что украинская ПВО сбила над Киевом российскую крылатую ракету.
Также сообщали, что ВСУ уничтожили технику РФ на сумму в более 5 млрд долларов.
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