Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост обнародован в Facebook.

Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

личный состав - более 13 500 человек,

танки - 404,

боевые бронированные машины - 1279,

артиллерийские системы - 150,

РСЗО - 64,

средства ПВО -36,

самолеты - 81,

вертолеты - 95,

автомобильная техника - 640,

корабли/катера - 3,

цистерны с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9.

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Также сообщали, что ВСУ уничтожили технику РФ на сумму в более 5 млрд долларов.

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