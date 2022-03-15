Появились свежие данные о потерях РФ на войне в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост обнародован в Facebook.

Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

  • личный состав - более 13 500 человек,
  • танки - 404,
  • боевые бронированные машины - 1279,
  • артиллерийские системы - 150,
  • РСЗО - 64,
  • средства ПВО -36,
  • самолеты - 81,
  • вертолеты - 95,
  • автомобильная техника - 640,
  • корабли/катера - 3,
  • цистерны с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9.

Потери России в Украине - Генштаб Украины публикует сводку о войне в Украине 15 марта

Потери России в Украине - Генштаб Украины публикует сводку о войне в Украине 15 марта. Инфографика: Telegram-канал/ УНИАН

Ранее мы писали, что украинская ПВО сбила над Киевом российскую крылатую ракету.

Также сообщали, что ВСУ уничтожили технику РФ на сумму в более 5 млрд долларов.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело - в публикации "Сесть за стол с Путиным". 

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний - в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу". 

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.