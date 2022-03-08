На период военного времени военнослужащие-срочники в Украине будут получать дополнительно 30 000 гривен ежемесячно.

Об этом сообщает в Facebook Министерство обороны Украины.

"Это постановление было принято во исполнение Указов Президента. Ею предусмотрено, что в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, сотрудникам Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной служба Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС Украины, Национальной полиции Украины выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн. в расчете на месяц", - говорится в сообщении военного ведомства.

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