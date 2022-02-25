Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ с 1 марта 2022 года вырастет на 30%.

Как сообщает Фейсбук Министерства обороны, глава ведомства Алексей Резников подписал соответствующую срочную телеграмму.

"Телеграммой предусмотрено с 1 марта 2022 года поднятие военнослужащим Вооруженных сил Украины денежного довольствия. Абсолютно всем военным, кто еще не получил повышения в этом году, повысят зарплаты на 30%. В частности, предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы", - сказано в посте.

Если увеличение денежного довольствия после учета всех доплат все же будет менее 30%, командиры обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста.

На днях "Страна" сообщала, что Верховная Рада Украины установила новые оклады и надбавки народным депутатам.

Также мы рассказывали, что 1 марта будет произведена индексация пенсий. Парламент утвердил правительственный законопроект на эту тему. А 16 февраля Кабинет министров обеспечил нормативную базу - принял постановление по поводу индексаций.