Зарплаты по 20 тысяч, которые обещали платить врачам с 1 января этого года, оказались проблемными.

Мы уже писали, что в прошлом месяце Кабмин принял постановление, которым задним числом повысил зарплаты медикам - врачи должны получать не менее 20 тысяч в месяц, а медсестры - не менее 13,5 тысячи.

Но отдельного финансирования под это не выделили - все за счет средств, которые больницы получают от НСЗУ в рамках оплаты по медицинским пакетам.

И еще тогда эксперты прогнозировали, что многим клиникам платить будет просто не из чего. В итоге они станут переводить людей на неполную занятость, а то и вовсе сокращать. И такие случаи уже есть. "Медики жалуются на сокращения, в частности, прецеденты были в Белой Церкви", - рассказала нам нардеп Ольга Стефанишина.

В Минздрав поступают жалобы от медиков на перевод на неполную занятость. На днях в министерстве заявили, что совместно с Гоструда начинают проверки учреждений здравоохранения по выплатам медикам. Под проверки попадут и те больницы, откуда поступает больше всего жалоб по зарплатам - и суммам, и задолженностям. За перевод людей на полставки при сохранении полной загрузки в МОЗе грозят работодателям штрафами в 65 тысяч гривен. Главврачи, с которыми удалось пообщаться «Стране», при этом заявляют - платить нечем.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко при этом утверждает, что повышенные зарплаты уже платят.

Разбирались, чем обернулось для врачей повышение зарплат.

Получили ли врачи по 20 тысяч

12 января Кабмин принял постановление, в котором прописано, что врачи государственных и коммунальных учреждений здравоохранения (кроме интернов) должны получать с й января этого года не менее 20 тысяч, а медсестры - 13,5 тысяч.

То есть, медики уже отработали полный месяц по новым зарплатам, и как раз в феврале должны получать повышенные выплаты.

В начале февраля в Минздраве заявили, что "достойная заработная плата - уже реальность".

По данным министерства, на тот момент все подразделения экстренной помощи получили от НСЗУ 100% средств, необходимых на выплату повышенной зарплаты за январь. По первичке на тот момент таких учреждений было 97%.

"Часть медицинских работников уже получила выплаты по начислениям новой базовой зарплаты. Тем медикам первички, которые еще не получили базовую зарплату, она будет выплачена в ближайшее время", - написал министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что повышенную зарплату получили медики учреждений, которые финансируются из бюджета (их не так много, в основном больницы - на договорах с НСЗУ).

По специализированным медучреждениям, по словам Ляшко, на 2 февраля уже были сформированы договора в рамках программы медгарантий. И с 7 февраля должны были начаться выплаты повышенных зарплат.

Но на самом деле ситуация обстоит не совсем так.

По словам главы Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергея Кубанского, те больницы, которые финансируются из государственного бюджета или из местного бюджета по типу субвенций (то есть, не через НСЗУ), к примеру ОХМАТДЕТ, Институт рака, больницы Академии медицинских наук и др, действительно получили зарплату по-новому: врачи 20 тысяч, медсестры 13,5 тысяч.

В тех медучреждениях, которые финансируются через НСЗУ, ситуация очень разнится. Одни заплатили все в полном объеме. Но тех, у кого все хорошо, только порядка 25%.

"У некоторых даже нет договоров с НСЗУ на этот год, у некоторых есть договора, но еще не пришли средства за январь. Отдельные больницы вошли с 2022 год с минусом и долгами по зарплате за декабрь. И там ничего не поменялось - не могут заплатить даже по прежним окладам. Речь идет, к примеру, о Больнице скорой помощи, Киевской детской больнице №1, городском эндокринологическом центре", - говорит Кубанский.

В регионах многие медики также жалуются, что денег они не получили ни 2 февраля (когда о выплатах отчитывался Ляшко), ни 7 (когда он обещал зарплаты тем, кто их не получил в начале месяца), ни по состоянию на сейчас.

"У нас еще не было зарплаты - ни по старому окладу, ни по новому", - говорит нам врач Черновицкой больницы Ольга Кобевко.

"Зачем эти яркие речи: получили новую зарплату далеко не все. Что делать тем, кто не получил "базовую зарплату"? Почему не наказали тех руководителей, которые не платят? Почему вы разделили медиков на тех, кому повезло, и кто получил эту зарплату, и на тех, кому не повезло?", - написала в комментариях к посту Ляшко Оксана Ильченко, медик из Бахмача.

"Сплошная уравниловка"

Но даже те, кому выплатили повышенные зарплаты, не скрывают разочарования. Медики жалуются на "уравниловку". То есть, нет диференциации зарплат в зависимости от категории врача, его стажа, нагрузок и др.

"К примеру, столичные медучреждения, которые финансируются из бюджета, заплатили по-новому, но без дифференциации. Некоторые коммунальные больницы все же сделали доплаты - кто по 500 гривен, кто по несколько тысяч. Отдельные учреждения обещают дифференциацию зарплат позже - через 1-3 месяца, когда аккумулируют необходимые средства на счетах. Но это демотивирует медиков. Получается, даже ковидные доплаты вошли в общую зарплату в 20 тысяч. Врач, которые работает в ковидном стационаре и его коллега на приеме в поликлинике получают одинаковые суммы. То же самое по молодым врачам и врачам с большим стажем, тем, кто имеет дело со вредными условиями труда, скажем, облучением - всем зарплаты, получается, уравняли", - отмечает Кубанский.

Анастезиолог-реаниматолог Киевской областной больницы №2 Юрий Минчук тоже сетует на "уравниловку" - одинаково платят всем врачам, вне зависимости от категории, стажа, ночных смен и т.д.

Недавно Миннздрав вышел с пояснениями, что базовая зарплата в 20 тысяч не исключает различных доплат. Но в самом постановлении Кабмина это не прописано. Речь идет лишь о зарплатах - 20 тысяч для врача и 13,5 тысяч для медсестры. А по законодательству в зарплату входят и все доплаты — это то, что человек получает на руки. Поэтому, получается, убирают доплаты вполне законно.

Переводят на полставки и сокращают

Но во многих больницах ищут способ не тратиться на повышенные зарплаты медикам, и переводят людей на неполную занятость.

"Уже предупреждают о сокращениях или переводе на 0,5-0,75 ставки, так что о каком повышении зарплаты идет речь. Нагрузка осталась та же, врачи работают без медсестер, санитарки на вес золота", - отмечает медик из Умани Ольга Ревук.

"Реальность - это принудительные сокращения и перевод на 0.5-0,75 ставки. Проведите аудит показателей о резком переводе людей на неполную занятость", - добавила медик Оксана Устенко.

"Харьковская область, Красноград. Практически всем медикам урезали ставку до 0,75, вот вам и повышение зарплаты", - сообщает Николай Пышный.

И такая информация поступает практически со всех регионов.

По Киеву, по словам Кубанского, было два случая попыток перевести медиков на неполную занятость в принудительном порядке. "В одном случае готовили приказ с формулировкой: перевести в связи с отсутствием финансирования, в другом такой приказ уже издали. Но отсутствие финансирования не является основанием для существенных изменений условий труда. Они могут быть обусловлены только изменениями в организации производства и труда. Поэтому после вмешательства профсоюза вопрос удалось уладить. Но в некоторых больницах людей просят написать заявления о переводе на 0,75 ставки в добровольном порядке. Мол, войдите в положение", - отмечает Кубанский.

Дело в том, что в своем постановлении по зарплатам Кабмин фактически оставил главврачам лазейку. Отдельным пунктом указано, что в случае установления медработнику неполного рабочего дня или выполнения им в неполном объеме установленной нормы продолжительности рабочего времени требование по оплате труда применяется пропорционально отработанному времени.

То есть, если врача перевести на полставки, то ему можно платить уже не 20 тысяч, а только 10 тысяч. Зарплата медсестры и вовсе уменьшается до 6750 гривен, то есть, практически на уровне минималки. При этом, как говорят медики, во многих случаях нагрузка остается той же, что и при работе на полном окладе.

Минздрав советует сообщать о таких фактах на горячую линию. Также в министерстве сообщили, что будут проверять медучреждения - платят ли они повышенные зарплаты и не переводят ли принудительно людей на неполный оклад. Руководителям, которых уличат в таких переводах, грозят штрафами в 65 тысяч гривен.

Впрочем, те медики, которые звонили на горячую линию, говорят, что, к примеру, по задолженности зарплаты им советуют обращаться к непосредственному руководителю. Так что в медицинском сообществе не сильно верят, что Минздрав "порешает".

Уже есть случаи сокращений "лишних" медиков. "Сокращения есть, в частности, по Белой Церкви", - говорит Стефанишина. По нашим данным, "оптимизация" также проходит в Умани, отдельных райцентрах Полтавской области и др.

"На зарплаты не хватает денег"

Главврачи, с которыми удалось пообщаться "Стране", говорят, что идут на крайние меры не от хорошей жизни - на повышенные зарплаты попросту нет денег.

"По Киеву, по ситуации на вчерашний день 9 медучреждений вообще еще не заключили договора с НСЗУ. Если говорить о финансировании, то полностью выплачены деньги за январь и даже частично за февраль по экстренной помощи и первичке. По специализированной сети, психиатрии, туберкулезным отделениям еще не закончилось подписание договоров. Но даже у тех, кто имеет договора с НСЗУ, возникли проблемы при выплате зарплат. К примеру, по детской больнице №1 по договорам с НСЗУ будет оплачено 102 млн за год, а на зарплаты по-новому нужно 140 млн. По БОльнице скорой помощи НСЗУ заплатит 233 млн, а на повышенные зарплаты необходимо 300 млн. А ведь деньги нужны не только на зарплаты - необходимо закупать препараты, лечить людей. Где взять средства - непонятно. Хотя в Минздраве обещали дотации, механизма пока нет", - говорит Кубанский.

По его словам, проблема была предсказуемой. Ведь тарифы, по которым НСЗУ оплачивает лечение украинцев, занижены и зачастую не покрывают даже себестоимости услуг. Между тем, оплаты от Нацслужбы здоровья - фактически единственный источник доходов для больниц. Поэтому платить повышенные зарплаты они вряд ли смогут и дальше.

"С учетом повышения зарплат медикам не хватает порядка 100 млрд гривен. Как будет решаться вопрос - за счет дотаций или пересмотра тарифов - неясно. Но в любом случае для этого необходимо вносить изменения в бюджет и увеличивать финансирование медицины. Пока же крайними делают главврачей, которые не могут платить по 20 тысяч потому, что, якобы, неэффективные менеджеры. Уже сейчас можно утверждать, что новые зарплаты неподъемные для учреждений педиатрии, некоторых консультативно-диагностических центров, психиатрии, тубдиспансеров, стоматологического направления", - отметил Кубанский.

Стоит отметить, что в последний месяц уже увеличился отток врачей и медсестер из государственных больниц в частные. Последние после заявлений властей о росте зарплат тоже повысили планку, и подняли зарплаты, которые и так были выше, чем в государственных клиниках, в среднем на 10-20%. К примеру, терапевту предлагают до 30 тысяч.

Поэтому участились случаи, когда в поликлинике попросту нет приема узкого специалиста - врач уволился, вакансия открыта. Также люди жалуются, что увольняются семейные врачи, с которыми они уже подписали декларации.

"Наш врач ушел в частную клинику. Декларации распределили на других семейных докторов, но они повышенной нагрузке не очень рады. Поэтому держать связь с врачем и вовремя получить консультацию сейчас непросто", - рассказала нам жительница Чернигова Оксана.

"Но частная медицина - это бизнес. Социальную нагрузку она вряд ли будет нести, если что-то пойдет не так клинику попросту закроют. А кто будет лечить людей, в том числе, от "неприбыльных" болезней, если разрушат государственную систему здравоохранения - вопрос открытый", - подытожил Кубанский.