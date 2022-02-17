Верховная Рада Украины установила новые оклады и надбавки народным депутатам. Соответствующее решение было принято на заседании 17 февраля. Его поддержали 305 нардепов.

Проект постановления №7062 предусматривает, что должностной оклад народного депутата - члена комитета составит 10 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (24 810 гривен).

В то же время для председателя парламента он будет на 20% больше вышеупомянутого размера, для его первого заместителя - на 15% больше и для заместителя - на 10% больше.

Постановлением определен размер фонда оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины – 29,2 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, установлены другие надбавки и доплаты, определенные законодательством в пределах расходов на оплату труда, утвержденных законом о Государственном бюджете Украины на год.

Что касается председателей фракций и групп, их должностной оклад будет составлять на 5% больше, чем у депутата - члена любого комитета. Замы руководителей фракций - на 3% больше.

Премия к должностному окладу депутата включает:

надбавки за выслугу лет - 3% должностного оклада за каждый календарный год в зависимости от стажа работы, но не более 50% должностного оклада (не более 12 405 гривен);

надбавки за интенсивность труда - до 100% должностного оклада (24 810 гривен);

Премия депутатам будет начисляться в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, материальная помощь на оздоровление - при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника.

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