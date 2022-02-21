В январе пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров получил зарплату в два раза больше, чем сам Зеленский.

Об этом сообщают "Украинские новости".

За первый месяц 2022 года заработная Зеленского составила 28 тыс. гривен, главы Офиса Президента Андрея Ермака - 39,5 тыс. гривен, а Никифорова - 63,5 тыс. гривен.

Президенту зарплата начисляется в сумме должностного оклада без надбавок и премий. С учетом удержания 5 460 гривен налогов и сборов ему выплачено 22 540 гривен.

Ранее "Страна" информировала о том, что за 2021 год на посту президента Украины Владимир Зеленский заработал 336 тысяч гривен. С этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.

Мы также писали о том, что Верховная Рада Украины установила новые оклады и надбавки народным депутатам. Соответствующее решение было принято на заседании 17 февраля. Его поддержали 305 нардепов. Проектом предусмотрено, что должностной оклад народного депутата - члена комитета составит 10 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (24 810 гривен).