Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что количество погибших мирных граждан в городе достигает 20 тысяч. Об этом советник главы города сказал в эфире "Настоящего времени".

По его словам, прежние данные мэрии (ранее горсовет заявлял о 2 187 погибших) не соответствуют действительности.

"Еще четыре дня назад мы говорили об "оптимистичном" сценарии - порядка 10 тысяч жертв на сейчас. Но с увеличенной интенсивностью и с той жестокостью, которая возросла в разы, мы можем говорить о том, что если сейчас завершится блокада и мы сможем приступить хотя бы к поиску этих людей, то уже на сейчас количество жертв будет приближаться к 20 тысячам", – заявил в прямом эфире Андрющенко.

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