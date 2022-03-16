Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров на территории Украины в среду, 16 марта. По ее словам, ни один маршрут пока не согласован.

"Мы не получили ответа на предложения, направленные в Международный комитет Красного Креста. Вопрос гумкоридоров для Изюма и Мариуполя остается открытым, безопасно вывозить людей сейчас оттуда нельзя. Маршруты для доставки продуктов и лекарств в захваченные города прорабатываются", - сказала Верещук.

Напомним, в связи с круглосуточным комендантским часом отменили эвакуацию жителей Киевской области.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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