Россия представила проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации в Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

Он предусматривает прекращение огня для эвакуации всех гражданских лиц из городов, которые находятся на линии фронта.

Предложенный Россией проект резолюции Совета Безопасности ООН по Украине также содержит призыв к финансированию программы ООН по гуманитарному реагированию.

"Совет Безопасности ООН призывает членов организации профинансировать срочный призыв ООН по гуманитарной помощи Украине, а также региональный план реагирования на ситуацию с беженцами; Совет Безопасности подчеркивает координирующую роль всемирной организации в оказании гуманитарного содействия внутри Украины и за ее пределами", - говорится в документе.

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