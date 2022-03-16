Завтра в 07:00 в Киевской области заканчивается длинный комендантский час и уже с 10:00 планируется эвакуация жителей Ирпеня из Романовки.

Об этом сообщает городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

Он напомнил, что жители Ирпеня, Михайловки-Рубежовки, Забучья, Козинцов и Дибровы могут получить консультацию об эвакуации по следующим номерам:

0683505818

0680437205

0930768411

0672639619

0964511937

0675015153

0683703842

0968698062

Ранее "Страна" писала, что вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что зеленые коридоры сегодня практически не работали. "Сегодня не работали коридоры нигде, кроме Мариуполя-Запорожья. Нам удалось спасти около 2 тысяч женщин и детей", - заявила Верещук. Также мы писали, что 16 марта эвакуация из Изюма сорвана по вине РФ, согласие на гуманитарный коридор не предоставлено.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.