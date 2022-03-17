В Чернигове за минувшие сутки в морги поступили тела 53 погибших под вражескими обстрелами местных жителей.

Об этом сообщил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус.

По его словам, город по-прежнему подвергается обстрелам. Враг уничтожает гражданскую инфраструктуру. Но при этом российская армия несет большие потери.

В Чернигове отсутствует электроэнергия, вода и частично газ. Чаус говорит, что аварийные бригады под обстрелами пытаются ремонтировать эти сети.

В некоторых подвалах люди прячутся от обстрелов и лишены воды и еды. Губернатор призвал людей любыми способами сигнализировать о таких ситуациях, чтобы по адресам можно было доставить все необходимое.

Также губернатор сообщил о том, что сегодня ожидается очередной раунд переговоров с российской стороной о создании зеленого коридора, чтобы вывезти мирное население из Чернигова.

Напомним, накануне в Чернигове российские оккупанты расстреляли очередь за хлебом, погибли не менее 10 мирных жителей.

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