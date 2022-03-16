Бойцам ВСУ повсеместно не хватает бронежилетов из-за слишком строгого антикоррупционного законодательства Украины.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

По его словам, военным не поставляют бронежилеты, так как сотрудники Минобороны боятся их покупать, опасаясь возбуждения уголовного дела со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины. Денисенко призвал соответствующие органы повлиять на ситуацию.

"НАБУ должно выйти из подполья и занять проактивную позицию: они должны заявить, что отныне, на период войны, антикоррупционные государственные органы привлекаются к процедуре согласования стоимости контрактов. И своей подписью (отдельным предписанием) будут разрешать делать закупки, прежде всего у производителя, без лишней волокиты", - написал Денисенко.

Напомним, известный волонтер Юрий Кубрушко рассказал о проблеме с доставкой гуманитарной помощи на передовую. По его словам, большая ее часть оседает на Западной Украине на складах ОГА и министерств и до фронта не доходит.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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