НБУ разрешил покупать валюту только под критический импорт. Что в него входит?
Национальный банк потребовал от банков тщательно проверять своих клиентов, покупающих иностранную валюту. Речь о покупках доллара/евро в безналичном виде. В распоряжении "Страны" оказался внутренний документ НБУ.
После введения в Украине военного положения (постановлением №18 от 24 февраля) власти закрыли в нашей стране межбанковский рынок, и покупать инвалюту можно только у Нацбанка. Эти покупки разрешили проводить только под закупку товаров критического импорта, список которого утвердил Кабмин, а также под особые потребности правительства. Под любые другие потребности покупать доллар и евро запрещено. Их можно только продавать - напрямую Национальному банку.
"Страна" подробно рассказывает какие именно товары попали в список критического импорта и как НБУ пытается перекрыть лазейки для обхода этих ограничений.
Продукты питания и товары для военных
После перехода Украины на военное положение, Нацбанк утвердил специальное постановление №18, которым запретил банкам перечислять инвалюту на заграничные счета. А исключения ввел только для товаров критического импорта и особых потребностей правительства и армии.
Позе Кабмин расширил перечень критического импорта, чтобы обеспечивать страну.
«Страна» разыскала этот документ.
Он дополнен 74 пунктами с разными товарными позициями.
Преимущественно это продукты питания: мясо, молоко (молочные продукты), овощи, зерновые культуры, соки, масло, сахар и др. Но также есть и товары для военных:
бронежилеты;
бронеплиты;
каски и шлемы;
подсумки;
военная и тактическая форма/обувь;
защитная одежда;
оптические приборы слежения;
беспилотные летательные аппараты;
спальные мешки;
карематы;
средства для предоставления домедицинской помощи.
Под оплату всех этих товаров, банкам позволили проводить внешнеэкономические проплаты. "Страна" получила доступ к внутренней телеграмме Национального банка №40-0007/18442, которую подписал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
"Учитывая, что создание надлежащих условий для проведения клиентами банков операций по покупке товаров критического импорта имеет важное значение для обеспечения жизнедеятельности государства в текущих сложных условиях, банкам целесообразно оперативно отслеживать изменения в этой сфере и сообщать о них клиентам", - говорится в этом документе.
Как пытаются обойти ограничения
По-видимому, Нацбанк начал сталкиваться со случаями обхода валютных ограничений. Потому что НБУ разослал по банковской системе внутренне письмо №25-0005/19357, в котором призвал банки тщательнее проверять клиентов-покупателей доллара и евро - импортеров. Этот документ оказался в распоряжении "Страны" и в нем сформулировано шесть признаков рисковых валютных операций.
Банкам рекомендуют проверять импортеров по этим 6-ти признакам, поскольку они могут доказывать нецелевое использование инвалюты:
- Клиент является новым для банка, о его предварительной деятельности банку неизвестно.
- По счету клиента продолжительное время не проводились операции (так называемые "спящие клиенты").
- Клиент не осуществлял ранее внешнеэкономическую деятельность.
- Клиент отказывается предоставлять банку информацию/объяснения/документы, связанные с осуществлением вышеперечисленных операций.
- Внешнеэкономический контракт клиента предусматривает оплату на значительную (с учетом имеющейся у банка информации по финансовым возможностям клиента) сумму.
- Внешнеэкономический контракт клиента содержит значительные сроки поставки товара (более 3 месяцев).
"Как только появились ограничения на покупку и вывод инвалюты из Украины, сразу возникли желающие спрятать свои капиталы за границей. Действительно возникают левые заявки бизнеса на покупку доллара/евро. Банки обязаны их отсекать еще на этапе валютного контроля, но вероятно, это происходит не всегда, что, похоже, заметили в Нацбанке. Чтобы финансисты не прикидывались дурачками и не говорили, что "они чего не знали". Им сформулировали четкие критерии рисковых операций. Если кто-то из банков их нарушит - у них будут проблемы с НБУ", - объяснил "Стране" директор казначейства одного из банков.
Также в письме Нацбанка отмечается необходимость обязательной подачи дополнительной информации (по целевому использованию инвалюты) компаниями, покупающими валюту.
Напомним, что, согласно последнему официальному отчету НБУ, во время военного положения (с 24 февраля по 4 марта) Нацбанк продал из своего золотовалютного резерва под оплату критического импорта и под спецпотребности правительства порядка $144 млн и €17,5 млн. При этом регулятор купил у банков $834,3 млн и €37,5 млн.
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Ограничения для физлиц
Кроме того, согласно постановлению Нацбанка №18 на время военного положения сумму снятия наличных с банковских счетов в Украине ограничили:
- 100 тыс. грн в сутки - с гривневых счетов;
- 30 тыс. грн (эквивалент) в сутки - с валютных счетов.
Это работает для снятий со счетов в отделениях банков.
В банкоматах банки на практике позволяют снимать в среднем по 10-15 тыс. грн. за раз.
Продажа наличной и безналичной валюты населению запрещена.
Люди могут только продавать валюту. Продажа одна осуществляться по курсу не ниже официального курса НБУ (сегодня это 29,25 гривен за доллар).
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.
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