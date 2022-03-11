Национальный банк потребовал от банков тщательно проверять своих клиентов, покупающих иностранную валюту. Речь о покупках доллара/евро в безналичном виде. В распоряжении "Страны" оказался внутренний документ НБУ.

После введения в Украине военного положения (постановлением №18 от 24 февраля) власти закрыли в нашей стране межбанковский рынок, и покупать инвалюту можно только у Нацбанка. Эти покупки разрешили проводить только под закупку товаров критического импорта, список которого утвердил Кабмин, а также под особые потребности правительства. Под любые другие потребности покупать доллар и евро запрещено. Их можно только продавать - напрямую Национальному банку.

"Страна" подробно рассказывает какие именно товары попали в список критического импорта и как НБУ пытается перекрыть лазейки для обхода этих ограничений.

Продукты питания и товары для военных

После перехода Украины на военное положение, Нацбанк утвердил специальное постановление №18, которым запретил банкам перечислять инвалюту на заграничные счета. А исключения ввел только для товаров критического импорта и особых потребностей правительства и армии.

Позе Кабмин расширил перечень критического импорта, чтобы обеспечивать страну.

«Страна» разыскала этот документ.

Он дополнен 74 пунктами с разными товарными позициями.

Преимущественно это продукты питания: мясо, молоко (молочные продукты), овощи, зерновые культуры, соки, масло, сахар и др. Но также есть и товары для военных:

бронежилеты;

бронеплиты;

каски и шлемы;

подсумки;

военная и тактическая форма/обувь;

защитная одежда;

оптические приборы слежения;

беспилотные летательные аппараты;

спальные мешки;

карематы;

средства для предоставления домедицинской помощи.

Под оплату всех этих товаров, банкам позволили проводить внешнеэкономические проплаты. "Страна" получила доступ к внутренней телеграмме Национального банка №40-0007/18442, которую подписал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

"Учитывая, что создание надлежащих условий для проведения клиентами банков операций по покупке товаров критического импорта имеет важное значение для обеспечения жизнедеятельности государства в текущих сложных условиях, банкам целесообразно оперативно отслеживать изменения в этой сфере и сообщать о них клиентам", - говорится в этом документе.

Как пытаются обойти ограничения

По-видимому, Нацбанк начал сталкиваться со случаями обхода валютных ограничений. Потому что НБУ разослал по банковской системе внутренне письмо №25-0005/19357, в котором призвал банки тщательнее проверять клиентов-покупателей доллара и евро - импортеров. Этот документ оказался в распоряжении "Страны" и в нем сформулировано шесть признаков рисковых валютных операций.

Банкам рекомендуют проверять импортеров по этим 6-ти признакам, поскольку они могут доказывать нецелевое использование инвалюты:

Клиент является новым для банка, о его предварительной деятельности банку неизвестно.

По счету клиента продолжительное время не проводились операции (так называемые "спящие клиенты").

Клиент не осуществлял ранее внешнеэкономическую деятельность.

Клиент отказывается предоставлять банку информацию/объяснения/документы, связанные с осуществлением вышеперечисленных операций.

Внешнеэкономический контракт клиента предусматривает оплату на значительную (с учетом имеющейся у банка информации по финансовым возможностям клиента) сумму.

Внешнеэкономический контракт клиента содержит значительные сроки поставки товара (более 3 месяцев).

"Как только появились ограничения на покупку и вывод инвалюты из Украины, сразу возникли желающие спрятать свои капиталы за границей. Действительно возникают левые заявки бизнеса на покупку доллара/евро. Банки обязаны их отсекать еще на этапе валютного контроля, но вероятно, это происходит не всегда, что, похоже, заметили в Нацбанке. Чтобы финансисты не прикидывались дурачками и не говорили, что "они чего не знали". Им сформулировали четкие критерии рисковых операций. Если кто-то из банков их нарушит - у них будут проблемы с НБУ", - объяснил "Стране" директор казначейства одного из банков.

Также в письме Нацбанка отмечается необходимость обязательной подачи дополнительной информации (по целевому использованию инвалюты) компаниями, покупающими валюту.

Напомним, что, согласно последнему официальному отчету НБУ, во время военного положения (с 24 февраля по 4 марта) Нацбанк продал из своего золотовалютного резерва под оплату критического импорта и под спецпотребности правительства порядка $144 млн и €17,5 млн. При этом регулятор купил у банков $834,3 млн и €37,5 млн.

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Ограничения для физлиц

Кроме того, согласно постановлению Нацбанка №18 на время военного положения сумму снятия наличных с банковских счетов в Украине ограничили:

100 тыс. грн в сутки - с гривневых счетов;

30 тыс. грн (эквивалент) в сутки - с валютных счетов.

Это работает для снятий со счетов в отделениях банков.

В банкоматах банки на практике позволяют снимать в среднем по 10-15 тыс. грн. за раз.

Продажа наличной и безналичной валюты населению запрещена.

Люди могут только продавать валюту. Продажа одна осуществляться по курсу не ниже официального курса НБУ (сегодня это 29,25 гривен за доллар).

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

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