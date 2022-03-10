Палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год. В него вошли в том числе 13,6 миллиардов долларов помощи Украине, сообщает Reuters.

Эти средства будут направлены на гуманитарное, военное и экономическое содействие нашей стране.

Пакет в поддержку Украины стал самым крупным на сегодняшний день, он включает также расходы на укрепление восточного фланга НАТО.

Ранее "Страна" писала, что лидеры Конгресса достигли двухпартийной договоренности о выделении 13,6 млрд долларов на помощь Украине и европейским союзникам.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.