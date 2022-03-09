В Конгрессе США договорились о выделении Украине и европейским союзникам $13,6 млрд помощи
Лидеры Конгресса достигли двухпартийной договоренности о выделении 13,6 млрд долларов в качестве помощи Украине и европейским союзникам.
Об этом пишет Associated Press.
Сообщается, что на прошлой неделе президент Джо Байден запросил 10 миллиардов долларов на военную, гуманитарную и экономическую помощь, а поддержка демократов и республиканцев была настолько стойкой, что эта цифра выросла до 12 миллиардов долларов в понедельник и 13,6 миллиардов долларов всего днем позже.
Ожидается, что это выделение рассмотрят в Сенате к концу недели.
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