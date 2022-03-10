YouTube отключил все функции монетизации для российской аудитории. То есть, от просмотров в России теперь деньги не поступают.

Об этом говорится в сообщении соцсети.

"Недавно мы полностью приостановили рекламу Google и YouTube в России. Теперь мы распространяем эти меры на все функции, связанные с монетизацией, в том числе и подписки Youtube Premium и Music Premium, Спонсорство, Cуперчат, Суперстикеры, Мерч для всех зрителей в России. Это означает, что авторы Youtube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей находящихся вне РФ", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что YouTube отменил монетизацию просмотров российских пользователей. При этом авторы видео (в том числе из России) продолжали получать деньги за просмотры из других стран.

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