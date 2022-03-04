В YouTube заявили, что теперь российские пользователи не будут видеть рекламу, а значит их просмотры не монетизируются (за них не будут платить создателям контента).

При этом авторы видео (в том числе из России) продолжат получать деньги за просмотры из других стран.

"Это, кстати, наносит удар не только по российским влогерам, но и по тем украинским, которые зарабатывали в том числе на российской аудитории. Да и вообще по всей русскоязычной блогосфере, которая не ограничивается территорией РФ. Теперь, судя по всему, появление альтернативной российской площадки, где начнут платить за рекламные просмотры - вопрос времени", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".