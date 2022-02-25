Вице-президент компании Meta ( бывшая Facebook) Ник Клегг заявил, что компания отказалась исполнять требования российских властей.

Исполнительный директор Meta (бывшая Facebook) Клегг рассказал, что российские власти приказали ему прекратить независимую проверку фактов, маркировку контента, размещенного в Facebook российскими государственными медиа.

Напомним, что 24 февраля социальная сеть Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских медиа: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА-Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

В ответ на это 25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа", – говорится в заявлении Роскомнадзора.

"То есть, скорее всего, действительно дело идёт к ее блокировке в России. К чему сегодня уже сделали первый шаг", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что представитель компании Meta (бывшая Facebook) заявил о том, что компания не хочет уходить с европейского рынка, но при выполнении требований законодательства ЕС действительно возникли "сложности".

Также "Страна" сообщала, что Федеральный суд Германии обязал Facebook разрешить использовать вымышленные имена.