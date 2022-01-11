Модераторы Facebook, работающие через агентство Accenture, написали открытое письмо руководству компании с требованием выплатить зарплату, иначе они перестанут работать.

Компания, которая заключила с Facebook контракт на модерацию контента, уверяет, что деньги не пришли из-за смены бухгалтерской компании.

Об этом сообщает издание The Verge во вторник, 11 января.

По данным издания, 4 января 2022 года несколько сотрудников заметили ошибку в системе расчета, а 6 января все модераторы компании не получили выплату за работу в праздники, их чеки были аннулированы в системе.

После публикации письма компания решила выдать несколько единовременных платежей, пока не проведёт полный перерасчёт.

Деньги получила только часть сотрудников, при этом многие находятся в "отчаянном финансовом положении".

Агентство Accenture заявило, что не знает точных сроков решения проблемы, но компания выплатит все деньги, которые причитаются сотрудникам, а также покроет штрафы за просрочку оплаты.

Компания Accenture пояснила изданию, что проблема произошла из-за смены бухгалтерской компании и организация работает над её решением.

Кроме того, из-за смены компании пропали данные о переработках и сменах в праздники, что усложняет ситуацию. Facebook также подтвердил сбой.

В компании добавили, что сотрудники не прекращали работать.

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