Экс-президент США Дональд Трамп, который с начала прошлого года бессрочно заблокирован в Twitter, резко раскритиковал соцсеть и назвал ее "позором демократии".

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Трампа, обнародованном в понедельник, 3 января.

Причиной столь резкой критики со стороны Трампа стало то, что в Twitter заблокировали аккаунт члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая неоднократно нарушала политику платформы в части дезинформации о коронавирусе. Теперь бывший американский президент призвал покинуть соцсеть.

"Twitter - это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook. Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют точку зрения только радикальных "левых", и их все ненавидят. Они - позор для нашей страны. А ты, Марджори, продолжай бороться!" - сказано в заявлении Трампа.

Социальная сеть Facebook также заблокировала Трампа после 6 января 2021 года, однако сохранила возможность пересмотра этого решения в будущем.

Стоит отметить, что Марджори Грин - американская ультраправый политик и сторонница Трампа. Она является сторонницей теорий заговора.

Напомним, после штурма Капитолия сторонниками Трампа в январе прошлого года Твиттер бессрочно заблокировал его страницу на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года. Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube в конце января продлил на неопределенный срок запрет на публикацию новых видео на его канале.

Также сообщалось, что Трампу удалось собрать миллиард долларов на создание собственной социальной сети Truth Social.