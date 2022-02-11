Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки рассказала про планы по добавлению функций NFT для расширения инноваций на видеоплатформе. Это решение в значительной степени поможет создателям контента использовать новые технологии на платформе.

Об этом она сообщила в своём ежегодном письме с изложением приоритетов компании.

Войчицки ожидает, что интеграция функций NFT поможет укрепить и улучшить опыт авторов и поклонников контента на платформе.

В последнее время YouTube стремится предложить создателям контента новые способы заработка на платформе, помимо рекламы. По словам Войчицки, что они рассматривают Web3, новую итерацию Всемирной паутины на основе блокчейна, в качестве источника вдохновения для расширения инноваций на платформе.

YouTube присоединяется к Twitter, который уже разрешил людям размещать NFT в качестве фотографий профиля. Конкуренция между акциями NFT усиливается, поскольку Instagram, принадлежащий Meta Platforms, также работает над аналогичным предложением.

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