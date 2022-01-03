Американская компания по производству мороженого Salt & Straw создала лимитированную серию лакомства со вкусами самых обсуждаемых тем 2021 года, среди которых освобождение певицы Бритни Спирс от родительского опекунства, соревнования Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона за первенство в космосе, сериал "Игра в кальмара".

Об этом сообщает Hypebeast.

Всего предложено пять вкусов 2021 года, которые затрагивают сферы от технологий до музыки:

#FreeBritney. Это вкус, посвященный окончанию опекунства над поп-звездой Бритни Спирс. Розовое мороженое со вкусом жевательной резинки содержит съедобные блестки, а также желейных мишек со вкусом пепси и шампанского.

"Космический клуб для мальчиков миллиардеров". Вкус лакомства вдохновлен космическими гонками между Илоном Маском, Джеффом Безосом и сэром Ричардом Брэнсоном. Это соевый пудинг с мороженым цвета угля, покрытым белым шоколадом. Его назвали "самой простой пищей галактики".

"Конкурс кальмаров". Мороженое создано в честь популярного сериала от Netflix "Игра в кальмара". Оно в желто-зелено-розовом цвете, содержит печенье далгона и помадку из костного мозга.

Non-Fungible-Tropical Tuna Tamales ("Невзаимозаменяемые токены тамале с тропическим тунцом"). Вкус вдохновлен нынешним взрывом NFT-токенов и состоит из компота из жареного ананаса, прозрачной карамели из опунции и мороженого.

Nature’s Cereal. Вдохновленный соцсетью TikTok вкус "Злаки природы" содержит сорбет из кокосовой воды, зерна граната и смешанное ягодное варенье.

Лимитированный набор мороженого Salt & Straw 2021 Gone Viral можно приобрести на сайте производителя за 98 долларов.

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