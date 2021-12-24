В Японии показали прототип телевизора, который может передавать вкус еды
Японский профессор Университета Мэйдзи Хомей Мияшита разработал прототип экрана телевизора, который может имитировать вкусы еды. Устройство под названием Taste the TV ("попробуй телевизор" в переводе, TTTV) стало еще одним шагом к созданию мультисенсорного восприятия цифровой реальности.
Об изобретении сообщает агентство Reuters.
Taste the TV использует набор из 10 канистр с добавками, которые распыляются в разных комбинациях для создания вкуса конкретной еды. Затем образец аромата прокатывается на гигиенической пленке по плоскому экрану телевизора, чтобы зритель мог его попробовать.
По словам профессора, в эпоху COVID-19 такие технологии могут улучшить способы связи и взаимодействия людей с внешним миром.
"Цель состоит в том, чтобы дать людям попробовать, например, блюда в ресторане на другом конце света, даже если они остаются дома", - сказал изобретатель.
Мияшита работает с командой из 30 студентов, которые создали множество устройств для ароматизации, в том числе вилку, которая делает вкус еды более насыщенным. Он сказал, что сам в течение года построил прототип TTTV и что создание коммерческой версии обойдется примерно в 100 тысяч иен (примерно 24 тысячи гривен).
По его словам, он также разрабатывает со своей командой приложения для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также для дегустации, игр и викторин.
Кроме того, Мияшита вёл переговоры с компаниями об использовании своей технологии распыления для устройства, которое может придать вкус пиццы или шоколада куску поджаренного хлеба.
22-летняя студентка Мэйдзи Юки Хоу продемонстрировала репортёрам принцип работы TTTV, указав на экране, что хочет попробовать сладкий шоколад. После нескольких попыток автоматический голос повторил команду и струи ароматизатора разбрызгали образец на пластиковый лист.
"Это что-то вроде молочного шоколада. Оно сладкое! Похоже на шоколадный соус", - поделилась впечатлениями девушка.
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