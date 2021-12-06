В Швейцарии, где недавно узаконили однополые браки, появился новый способ эвтаназии. Уйти из жизни можно будет с помощью специальной капсулы.

Об этом сообщает Swissinfo.

Теперь совершить эвтаназию в Швейцарии можно с помощью распечатанной на 3D-принтере капсулы Sarco, использование которой узаконили в стране. Сейчас существует два прототипа изобретение и третий создается в Нидерландах.

Около 1300 человек умерли в результате оказания помощи в самоубийстве в Швейцарии в 2020 году, воспользовавшись услугами двух крупнейших в стране организаций по оказанию помощи в самоубийстве - Exit (не имеющей отношения к Exit International) и Dignitas. В настоящее время используется метод приема внутрь жидкого пентобарбитала натрия.

После приема препарата человек засыпает в течение двух-пяти минут, а затем впадает в глубокую кому, а вскоре после этого наступает смерть. Sarco предлагает другой подход к эвтаназии.

В капсулу Sarco человек ложится и отвечает на ряд психологических вопросов. После этого он сам нажимает на кнопку и активирует устройство в внутреннее пространство капсулы заполняется азотом и концентрация кислорода снижается.

Человек будет чувствовать себя немного дезориентированным и может почувствовать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание. Все это занимает около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, недостатка кислорода и углекислого газа соответственно. Нет паники, нет ощущения удушья.

Стоит отметить, что в Швейцарии запрещена активная эвтаназия. При этом разрешено предоставлять средства для эвтаназии, с условием что действие, которое приведет к смерти, совершит сам пациент.

Напомним, в Германии решили запретить делать эвтаназию непривитым от коронавируса.

Также сообщалось, что Испания стала шестой страной мира и четвертой в Европе, где легализовали эвтаназию.