В Швейцарии легализовали однополые браки, такие пары смогут пожениться уже начиная с 1 июля следующего года. Такое решение на референдуме, который проходил в сентябре, одобрили почти две трети избирателей.

Об этом сообщает Reuters.

В Швейцарии провели референдум по поводу однополых браков и почти две трети избирателей проголосовали за то, чтобы их разрешить. В рамках двухэтапного процесса статус однополых пар, заключивших брак за границей, будет признаваться с начала января. Пожениться однополые пары смогут в Швейцарии начиная с июля следующего года.

"Мы действительно довольны результатами голосования и тем, что теперь оно вступает в силу....Мы боролись за равенство в браке 30 лет, и результат референдума стал историческим моментом", - сказала сопредседатель кампании "Брак для всех" Мария фон Кенель.

Напомним, Нидерланды первые в мире разрешили однополые браки для монархов и наследников престола. Для обычных граждан однополые браки в стране легализованы с 2001 года.

Также сообщалось, что в Черногории принят закон о легализации однополых браков. Супружеские пары, в которых оба партнера одного пола, могут пользоваться такими же правами, как и гетеросексуальные пары, но не смогут усыновлять детей.