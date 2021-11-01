Британские исследователи Фонда брака выяснили, в каком случае брак закончится разводом, а когда пары имеют шанс на долгий союз.

Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на данные Mail on Sunday в понедельник, 1 ноября.

Результаты исследования показали, что супружеские пары, которые познакомились в интернете, в шесть раз чаще разводятся. Развод происходит в течение первых трех лет брака.

Те, кто встретился в реальной жизни, более прикованы друг к другу. Все дело в том, что люди, познакомившиеся через Интернет, очень часто связывают себя узами брака совершенно не зная друг друга.

По мнению ученых, перед вступлением в брак люди должны пройти подготовку и изучить друг друга, а также привычки партнера.

Исследование также показало, что в течение 10 лет брака чаще всего разводятся люди, которые познакомились на работе (24%). Этот процент даже выше, чем среди пар, познакомившихся онлайн - таких 20%.

Еще 19% пар, образовавшихся после знакомства в баре или ресторане, разводятся в течение десяти лет совместной жизни. Тогда как супруги, узнавшие друг друга благодаря членам семьи, друзьям или соседям, разрывают отношения лишь в 15% случаев.

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