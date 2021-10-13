Нидерланды первыми в мире разрешили однополые браки для монархов и наследников престола. При этом для обычных граждан однополые браки в стране легализованы с 2001 года.

Впрочем, речь идет о гипотетической ситуации - то есть на данный момент никто в однополые браки вступать не собирается. Но по словам премьер-министра Нидерландов, Марка Рютте, если возникнет соответствующая ситуация, то наследники престола смогут вступать в однополый брак, не теряя права на престол.

"Кабинет министров не считает, что наследник или король должны отрекаться от престола, если он или она хотели бы вступить в брак с партнером того же пола", - сообщил премьер-министр Нидерландов.

Такое заявление породило вопросы в западной прессе. В частности, BBC News теперь задается вопросом, сможет ли ребенок, который появился в однополом королевском браке, наследовать престол в случае усыновления или донорства спермы.

Напомним, в Германии после легализации гей-браков женились десятки тысяч однополых пар, это около 8% от всех браков.

Помимо этого, Европейская комиссия планирует возбудить судебный иск против Венгрии и Польши за нарушение основных прав ЛГБТИК. В связи с этим правительство Венгрии проведет референдум по скандальному законопроекту о борьбе с ЛГБТ.