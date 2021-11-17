Исследователи из Великобритании и Финляндии создали DogPhone - устройство, которое дает возможность собакам звонить по видеосвязи своим хозяевам.

Об этом сообщает The Guardian.

Устройство, получившее название DogPhone, представляет собой мягкий мяч, который при перемещении посылает сигнал на ноутбук, который запускает видеозвонок, и звук звонящего телефона.

Хозяин питомца может выбрать, принимать вызов или нет и когда повесить трубку. Человек тоже может позвонить своему питомцу, но собаке нужно двигать мяч, чтобы поднять трубку.

Указано, что такая технология может принести пользу собакам, которые страдают от одиночества во время отсутствия хозяев. В течение 16 дней устройство тестировала одна из авторов исследования и ее девятилетний черный лабрадор Зак.

Команда говорит, что многие из звонков, сделанных Заком, который был оставлен в одиночестве примерно на восемь часов в дни тестирования, по-видимому, были случайными, хотя они предупреждают, что это может быть просто человеческая точка зрения.

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