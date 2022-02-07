Представитель компании Meta (бывшая Facebook) заявил о том, что компания не хочет уходить с европейского рынка, но при выполнении требований законодательства ЕС действительно возникли "сложности".

Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.Ru".

"Мы совершенно не хотим и не планируем уходить из Европы, но реальность такова, что Meta и многие другие компании, организации и сервисы полагаются на передачу данных между ЕС и США, чтобы предоставлять глобальные сервисы. Как и другие компании, мы следуем европейским правилам и полагаемся на стандартные договорные положения (Standard Contractual Clauses) и соответствующие меры защиты данных для предоставления этих сервисов", — объяснил представитель Meta.

Он также добавил, что бизнесу нужны четкие, глобальные правила для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе.

На данный момент Meta и более 70 других компаний из широкого спектра отраслей внимательно следят за тем, "как это может потенциально повлиять на их европейские операции по мере развития ситуации".

Ранее стало известно, что компания Meta рассматривает возможное прекращение работы социальных сетей Facebook и Instagram на территории ЕС. Такой сценарий описан в отчете компании, представленном Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Новый закон Евросоюза требует, чтобы компании, которые собирают пользовательские данные граждан стран Европы, хранили и обрабатывали эти данные на европейских серверах. Однако данные Facebook и Instagram обрабатываются в том числе на серверах, расположенных в США.

Материнская компания соцсетей Meta предполагает, что в случае, если компания не сможет соблюсти новые правила, она будет вынуждена прекратить предоставлять свои услуги на территории стран Европы.

Мы писали, как Meta предложила пользователям Facebook и Instagram присылать ей свои интимные фото в целях безопасности.

Также "Страна" сообщала, что, по данным исследования, Facebook и Instagram следят за действиями детей, которым нет 18 лет.