Согласно постановлению Федерального суда в Карлсруэ (Германия), американская социальная сеть Facebook теперь обязана разрешать пользователям вести аккаунты под псевдонимами. Правда, вердикт суда касается только пользователей, зарегистрированных под вымышленными именами в течение длительного времени.

Об этом сообщает информагентство Zeitung Aussiedlerbote.

Суд отменил решения других судов от 2015 и 2018 года об обязательстве использовать только настоящие имена. Однако Facebook теперь должен разрешить своим пользователям писать под псевдонимами на определенных условиях: пользователям необходимо сообщить социальной сети свои паспортные имена и они должны пользоваться псевдонимами длительное время.

Компания Meta выразила сожаление по поводу заключения суда.

"Мы убеждены, что люди берут на себя больше ответственности за свои высказывания и действия, когда используют свое настоящее имя в Facebook", - сказал её представитель.

Между тем закон о телекоммуникациях Германии обязывает провайдеров предоставлять возможность пользоваться своими услугами "анонимно или под псевдонимом, насколько это технически возможно и целесообразно".

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине соцсеть Instagram впервые обогнала Facebook по количеству пользователей.

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