С Facebook-cтраницы жены племянника Виктора Ющенко Екатерины исчезла фотография, на которой третий президент Украины сидит на диване с ней в обнимку и запечатлен с бородой.

Соответствующее фото, опубликованное в соцсети Екатерины Ющенко, которая является директором Ukrainian Wine & Spirit School, членом Ассоциации сомелье Украины, было сделано в канун новогодних праздников. Однако сегодня, 3 января, снимок из Facebook удалили или закрыли от посторонних. При переходе по ссылке, по которой была публикация с фото, соцсеть пишет: "Контент недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему".

Напомним, на кадрах был запечатлен заметно поседевший Виктор Ющенко. Он предстал с бородой и обильной сединой. Вместе с тем, на фото экс-президент позировал у елки, вплотную сидя на диване с Екатериной Ющенко (супругой своего племянника Ярослава) и обнимая ее за плечо.

Ранее мы писали, как в прошлом году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили показал фото с очень постаревшим Виктором Ющенко.

Также сообщали, как Виктор Ющенко отпраздновал 67-летие с семьей. Поздравить экс-президента пришел сын Андрей с супругой Еленой Безуглой, сын Тарас и дочка Кристина.