Бывший президент Украины Виктор Ющенко внезапно решил поменять свой имидж, отпустив бороду.

Соответствующие фото в Facebook опубликовала директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко.

На кадрах заметно поседевший 67-летний третий президент Украины предстал с бородой с обильной сединой.

Фотографии были сделаны в канун новогодних праздников. Тогда Виктор Ющенко с Екатериной позировал у елки, украшенной игрушками.

Кроме того, Екатерина Ющенко также опубликовала видео семейного празднования Нового года. Предположительно, в ролик попали родственники Ющенко.

При этом на последних фото в своем Facebook Ющенко появлялся еще без бороды.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в прошлом году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили показал фото с очень постаревшим Виктором Ющенко.

Также мы писали о том, как Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. При этом Ющенко нашел способ защититься от нежелательных гостей: вокруг его земель вырыт канал около трех метров шириной. К тому же этот ров болотистый.

Помимо этого, в феврале прошлого года внучка Виктора Ющенко - Доминика, - пришла на шоу "Голос. Перезагрузка". Впрочем, тренеры посоветовали Доминике Ющенко набираться сценического опыта и приходить на проект в следующий раз.