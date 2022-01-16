Страницу российской делегации, представляющей Россию на проходящих в Вене переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, в Facebook заблокировали после публикации постов о гарантиях безопасности.

Об этом сообщается в Twitter российской делегации в воскресенье, 16 января.

"Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного на волне постов по гарантиям безопасности. Facebook App, как насчет свободы слова и плюрализма мнений?" - говорится в сообщении делегации РФ.

При попытке зайти на страницу делегации появляется следующее сообщение: "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему".

Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей Facebook, разблокировать аккаунт и объяснить причины введения ограничений.

Аккаунт российской делегации в Facebook заблокирован. Источник: Twitter

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп назвал Twitter "позором демократии" и призвал сторонников покинуть соцсеть.

Также мы писали, что глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключает блокировки мессенджера Telegram в стране в качестве крайней меры, если не будут выполняться требования немецкого законодательства.