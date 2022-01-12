Сайт сети магазинов "Цитрус", решение о блокировке которого 4 января вынес Хозяйственный суд Киева, по состоянию на утро 12 января недоступен. Также не работает приложение "Цитруса".

При попытке перейти на сайт "citrus.ua" появляется сообщение: "Не удается открыть страницу, так как не удается найти сервер". В информации о домене указан статус "clientHold", который означает, что поддержка доменного имени приостановлена. В приложении всплывает сообщение об ошибке загрузки данных.

При этом на странице "Цитруса" в Facebook опубликовано сообщение о том, что на сайт "совершаются незаконные хакерские атаки, поэтому могут быть временные проблемы с его работой". В сети магазинов опубликовали ссылку на новый сайт и сообщили, что работают над восстановлением работы старого.

Напомним, в марте 2021 года бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-Инвест", которая владеет правами на торговую сеть магазинов "Цитрус".

А несколько дней назад Корбан заявил о том, что 4 января 2022 года Хозяйственный суд Киева по иску одного из акционеров вынес решение, запретив "Цитрусу" пользоваться торговой маркой компании. По его словам, сайт и домен компании должны быть заблокированы до решения спора по существу. Спор, по его словам, касается действий одного из управляющих партнеров компании Григория Топала. Топал, по данным Корбана, летом 2020 года решил избавиться от своего коллеги по бизнесу Дмитрия Зинченко, рейдерским путем, лишив его права собственности на половину корпоративных прав группы компаний "Цитрус".