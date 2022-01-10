Бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан, который 1 марта 2021 года стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-Инвест", которая владеет правами на торговую сеть магазинов "Цитрус", заявил о том, что 4 января 2022 года Хозяйственный суд Киева по иску одного из акционеров вынес решение, запретив "Цитрусу" пользоваться торговой маркой компании.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Согласно вердикту судей, сайт и домен компании должен быть заблокирован до решения спора по существу. Розничная сеть компании обязана прекратить торговлю под торговой маркой "Цитрус". Хозсуд также принял и другие ограничения на использование торговой марки", - говорится в сообщении Корбана.

По его словам, летом 2020 года один из управлявших партнёров компании, Григорий Топал решил избавиться от своего коллеги по бизнесу Дмитрия Зинченко, рейдерским путём, лишив его права собственности на половину корпоративных прав группы компаний "Цитрус".

"При этом торговая марка оставалась в собственности обоих партнёров. Управляющий партнер Григорий Топал до сих пор единолично и безнаказанно продолжает операционную деятельность, несмотря на то, что в ряде СМИ было опубликована информация о том, что он злоупотребляет своей властью в компании, оптимизируя налоговые платежи и занижая таможенные сборы", - написал Геннадий.

Напомним, ранее мы писали о том, что юристы известного бизнесмена из Днепра Геннадия Корбана подали исков на общую сумму более одного миллиарда гривен к партнеру-совладельцу компании Григорию Топалу.

Кроме того, мы также сообщали, что хозяйственный суд Одессы принял решение о том, что группа юридических лиц, которые контролируются совладельцем компании "Цитрус" Григорием Топалом должна выплатить почти миллиард гривен по искам известного бизнесмена из Днепра Геннадия Корбана.