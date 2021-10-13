Группа юридических лиц, которые контролируются совладельцем компании "Цитрус" Григорием Топалом должна выплатить почти миллиард гривен по искам известного бизнесмена из Днепра Геннадия Корбана, который в марте 2021 года также получил долю в этой компании. Такое решение накануне принял хозяйственный суд Одессы.

Об этом в соцсети сообщил сам Геннадий Корбан.

"Компания "Цитрус", которая не платит налоги своей стране, оптимизирует прибыль и занижает таможенные декларации, должна расплатиться по своим долгам, иначе ее ждет банкротство и ликвидация. А вот один из основных бенефициаров компании "Цитрус" Григорий Топал, просто обязан зарубить себе на носу , что за все в жизни и тем более в бизнесе нужно платить. Ну а если не платишь, то придется расплачиваться. Особенно когда человек позволяет себе выкидывать партнера из бизнеса используя ненадежную, временную крышу в лице областного прокурора и местного начальника СБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-Инвес", которая владеет правами на торговую сеть магазинов "Цитрус". В комментарии "Стране" он подтвердил эту информацию и заявил, что в ближайшее время планирует провести инвентаризацию компании, а также товарных остатков долговых обязательств, в том числе кредитов банков.

Ранее Корбан в интервью "Стране" рассказал о своих отношениях с Андреем Богданом и Игорем Коломойским, а также о Владимире Зеленском.