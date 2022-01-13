В Германии собираются ужесточить регулирование мессенджера Телеграм, который набирает популярность в стране. Ранее его предложили оштрафовать в Минюсте ФРГ, а в МВД вообще не исключили блокировку.

Причем в Берлине заявляют, что будут выходить на некие общеевропейские ограничения по Телеграму.

Гнев властей вызвал отказ компании удалять спорный контент. А также то, что Телеграм превращается в площадку для общения противников карантинных ограничений.

Но в целом это очень тревожный звонок. Телеграм в последнее время стал альтернативой традиционным СМИ, особенно в русскоязычном сегменте интернета. И в Украине, например, помогает обходить незаконные блокировки медиаресурсов.

Также он стал площадкой для бизнеса и корпоративного общения многих организаций. И если в Германии против мессенджера введут серьезные ограничения или вообще заблокируют, это может стать примером для других стран.

Разбирались, почему Telegram попал в опалу в Германии и чем это ему грозит.

За что хотят заблокировать Телеграм в Германии

Ужесточить регулирование Телеграма в Германии предложили еще в прошлом году.

Летом Минюст возбудил два дела в отношении мессенджера, на которые оператор не отреагировал. Власти ФРГ направили два письма по юридическому адресу Теленрама - в Дубай, но ответа не последовало.

Претензии сводились к тому, что в стране нет официального представителя мессенджера, с которым можно было бы решать вопросы об удалении запрещенного контента.

После этого мессенджеру пригрозили многомиллионными штрафами (речь о штрафе в 55 млн евро - Ред.) либо же вообще блокировкой. В МВД Германии назвали приложение эквивалентом даркнета, поскольку через мессенджер продают наркотики и поддельные ковид-сертификаты.

В декабре прошлого года добавились новые претензии. Телеграм, у которого к тому времени в Германии было уже около пяти миллионов пользователей, стали называть оплотом ковид-диссидентов и антивакцинаторов.

Например, в начале декабря через Телеграм организовали акцию, когда несколько десятков противников карантинных мер устроили факельное шествие перед домом министра здравоохранения Саксонии Петры Кеппинг.

Особый резонанс вызвали появившиеся в Телеграм-чате "Dresden Offlinevernetzung" сообщения с угрозами убийства премьера Саксонии Михаэля Кречмера. После этого полиция провела обыски в квартирах подозреваемых и изъяла детали оружия и самострелов.

После этого новая глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила о необходимо ужесточить регулирование мессенджера. По ее словам, "нужно действовать более решительно" в рамках борьбы с разжиганием ненависти и призывами к насилию.

Уже в январе она не исключила, что дело может дойти до блокировки Телеграма, если не удастся решить вопрос с удалением спорного контента.

До сих пор Телеграму удавалось уклоняться от необходимости модерировать контент, поскольку приложение позиционирует себя как мессенджер, а не соцсеть. Поэтому на него не распространялось действие немецкого закона о защите прав в соцсетях. Этот закон предписывает модерировать и удалять противоправный контент в течение времени от одних до семи суток.

Как хотят решать вопрос с Телеграмом?

Впрочем, пока блокировка - крайняя мера, которой, возможно, удастся избежать. В самой ФРГ этот вопрос вызывает споры, ведь большая часть контента Телеграма все же является легальной.

Ранее с предложением заблокировать мессенджер на территории страны выступил глава третьей по численности партии в Германии - Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

"Нам необходимо как можно скорее создать юридическую возможность для отключения Телеграма", - заявил он в конце декабря после очередной акции противников карантинных ограничений.

Однако это предложение раскритиковали партии, входящие в правительственную коалицию.

Так, лидер фракции Свободной демократической партии Германии Константин Куле сказал, что блокировка онлайн-платформы - это метод, недопустимый для правового государства. "Подобная инициатива подходит тоталитарному режиму, но не нашему конституционному строю", - заявил Куле.

Тем не менее так или иначе воздействовать на "телегу" хотят. В Германии заговорили о том, что решать вопрос с регулированием мессенджера необходимо на уровне ЕС - и таких гигантов, как Apple и Android.

Премьер Саксонии Михаэль Кречмер, комментируя журналистам активность противников карантинных мер в Телеграме, потребовал ограничить работу мессенджера, а если его владельцы ничего не предпримут, то принять меры на уровне ЕС, Apple и Android.

То есть возможен сценарий, как с опальной сетью Parler в США, которую попросту выкинули из своих магазинов приложений Apple и Google.

А можно ли вообще заблокировать "телегу"?

Прецеденты, когда пытались блокировать популярный мессенджер, в мире уже были.

Самый громкий пример - Россия. Телеграм ограничивали там с апреля 2018 года по июнь 2020-го.

Конфликт возник из-за того, что руководство "телеги" отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования, которые бы позволили читать переписку пользователей. Один из создателей мессенджера Павел Дуров назвал это неконституционным, а кроме того технически невозможным, поскольку такие ключи шифрования хранятся не на серверах, а на устройствах пользователей.

После этого суд вынес решение о блокировке, исполнять которое принялся Роскомнадзор. В бан отправили порядка 18 миллионов IP-адресов, которые использовал Телеграм. Однако это оказалось каплей в море - около 3% от общего количества активных пользователей.

Кроме того, это вызвало недовольство, поскольку спровоцировало сбои в работе платежных систем, сервисов по продаже билетов, регистрации на авиарейсы и т.д.

В целом же мессенджером продолжали пользоваться и его аудитория только росла. Причем каналы в Телеграме заводили и госорганы. В том числе его использовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В итоге два года бесплодной войны прекратил закон Госдумы о прекращении блокировки мессенджера. Проще говоря - заблокировать его не удалось.

Как и многие другие мессенджеры Телеграм заблокирован в Китае. В него можно войти через VPN, но с большими неудобствами и перебоями, поскольку VPN в Китае нелегальные, их постоянно блокируют, а сайты загружаются с перебоями.

Пытались заблокировать мессенджер в Иране в 2018 году, посчитав его угрозой нацбезопасности. Делали это, заблокировав сервисы VPN с доступом из страны. То есть не смогли отключить саму "телегу", а заблокировали доступ к зарубежной части интернета. В итоге посыпались жалобы, что пострадали многие компании и бизнес, завязанный на этом популярном в Иране мессенджере.

Опыт этих стран показал, что точечно отключить Телеграм не получится, поскольку сервис работает на децентрализованной платформе. Кроме того, это влечет за собой некорректную работу других сервисов и вредит бизнесу или даже работе госорганов, в зависимости от распространенности мессенджера в стране.

Как Телеграм пытались заблокировать в Украине

Отдельные телеграм-каналы пытались заблокировать и в Украине.

Год назад Нацкомиссия по связи предписала провайдерам заблокировать четыре крупных телеграм-канала - "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель". Их предписали заблокировать решением следственного судьи Киевского районного суда Харькова по запросу из СБУ, которая обвиняла их в работе на Россию. Подробно об этой истории мы писали здесь.

Но технически закрыть сами каналы не смогли, и они продолжают работать. Провайдеры при этом завили, что отдельные телеграмм-каналы они блокировать не могут.

Также в СНБО пытались блокировать телеграм-каналы изданий, попавших под санкции, в том числе и "Страны", но, как видим, они тоже работают, поскольку без блокировки работы всего мессенджера, их закрыть не получается.

При этом такой вариант в запасе у властей явно имеется. В конце прошлого года секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Телеграм могут полностью заблокировать и что на заседаниях уже поднимали вопрос "закрытости или открытости ряда мессенджеров".

Правда, как это выполнят технически, неясно. Но если это сделает Германия, то и в Украине могут задуматься над ограничением Телеграма - ссылаясь на "передовой опыт".